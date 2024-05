GROS-MORNE, NL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, célèbre l'achèvement des travaux de construction du projet du centre d'accueil du parc national du Gros-Morne et souhaite à nouveau la bienvenue aux visiteurs au Centre.

L'honorable Gudie Hutchings fera également une annonce concernant plusieurs projets liés au tourisme dans la région du Gros-Morne.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 17 mai 2024



Heure : 12 h 30 (HAT)





Les médias sont priés d'être présents à 12 h 15 (HAT)



Lieu : Parc national du Gros-Morne - Centre d'accueil des visiteurs,

1, route East Link,

Gros-Morne (Terre-Neuve-et-Labrador)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: et R.S.V.P. : Kate Power, Agente, partenariats, engagement et communications, Unité de gestion de l'Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-458-7039