LENNOX ISLAND, PEI, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, se joindra à la cheffe Darlene Bernard, Première Nation de Lennox Island, et au chef Junior Gould, Première Nation d'Abegweit, pour faire une annonce importante concernant le projet de réserve de parc national à Pituamkek (île Hog et les dunes).

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan, l'honorable Brian Francis, sénateur, et Bobby Morrissey, député d'Egmont, seront également présents pour l'annonce.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le jeudi 4 juillet 2024



Heure : 10 h 30 (HAA)



Lieu : Bureau du conseil de bande de Lennox Island (à l'extérieur)

2, Eagle Feather Trail, Lennox Island (Île-du-Prince-Édouard)

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à [email protected].

Renseignements et inscription : Parcs Canada, Relations avec les médias, 855-862-1812, [email protected]; Sean Doke, Agent, relations avec les médias, L'nuey, 902-330-4420, [email protected]; Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]