WINNIPEG, MB, le 3 mai 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Nahanni Fontaine, ministre des Familles du Manitoba, et Leah Gazan, députée de Winnipeg-Centre, annonceront un partenariat pour mieux répondre à la crise nationale qui touche les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de genre divers autochtones disparues et assassinées.

Les représentants des médias sont priés d'arriver 30 minutes avant le début de l'événement.

Date : Le 3 mai 2024

Heure : 14 h (HC)

Lieu :

Palais législatif du Manitoba

450 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]; Ryan Stelter, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Nahanni Fontaine, Ministre des familles du Manitoba, [email protected], 204-590-8582