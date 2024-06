OTTAWA, ON et TLA-O-QUI-AHT, CONNU SOUS LE NOM DE TERRITOIRE HA-HOOTHLEE, le 25 juin 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, le conseiller en chef Elmer Frank de la Tla-o-qui-aht First Nation et les Tla-o-qui-aht Hawiih (chefs héréditaires), ainsi que des représentants de Parcs Canada, signeront le protocole d'entente Hisiikcumyin, qui décrit les efforts de collaboration et la voie à suivre pour répondre aux priorités de la communauté, faire progresser la réconciliation et poursuivre l'intendance partagée de la réserve de parc national Pacific Rim.

Date : Le 27 juin 2024

Heure : 15 h (HAP)

Lieu :

Best Western Plus Tin Wis Resort

1119 Pacific Rim Hwy

Tofino, Colombie-Britannique, V0R 2Z0

