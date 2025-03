MONCTON, NB, le 4 mars 2025 /CNW/ - Au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le député d'Acadie-Bathurst Serge Cormier, et l'honorable Pat Finnigan, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches de la Province du Nouveau-Brunswick, tiendront une conférence de presse conjointe pour annoncer un important investissement pour le Nouveau-Brunswick dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique.

Date : Le jeudi 6 mars 2025 Heure : 11 h (heure locale) Lieu : Centre des congrès de la Péninsule acadienne

Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

100, rue de l'Aquarium, Shippagan, NB E8S 1H9

Personnes-ressources : Andrew Richardson, Directeur par intérim des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne, [email protected]; Relations avec les medias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]