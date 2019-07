Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse annonceront une entente conjointe liée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

DOMINION, NS, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Rodger Cuzner, député de Cape Breton-Canso, et l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines pour la province de la Nouvelle‑Écosse, feront une annonce liée à l'énergie renouvelable pour les installations appartenant au gouvernement fédéral dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Date : Le 1er août 2019 Heure : 11 h (heure avancée de l'Atlantique) Endroit : Parc commémoratif Margaret Boone

28, avenue Lower Mitchell

Dominion (Nouvelle-Écosse)

(Situé près de la plage Dominion et du Hawks Club)

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-997-5421; Helena Sergakis, Conseillère principale en communications, Services publics et Approvisionnement Canada, Région de l'Atlantique, 902-403-0595, helena.sergakis@pwgsc.gc.ca

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca