ESTEVAN, SK, le 6 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada, annoncera un financement fédéral pour soutenir les écosystèmes d'entreprises en Saskatchewan. Des représentants provinciaux assisteront aussi à l'événement.

Date :

le 7 avril 2026

Le gouvernement du Canada débloque des débouchés dans la chaîne d’approvisionnement nucléaire et stimule les écosystèmes commerciaux de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

13 h 30 (HAR)

Endroit :

Southeast Techhub

403A 9e Avenue

Estevan (Sask.)

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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781