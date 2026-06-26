Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada célèbre la fête du Canada lors de l'événement annuel au lever du soleil

ST. JOHN'S, NL, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada lancera les célébrations de la fête du Canada lors de l'événement annuel au lever du soleil de Parcs Canada au lieu historique national de Signal Hill.

Tom Osborne, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et député de Cape Spear, participera à l'événement au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

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En voici les détails :

Date : Le 1er juillet, 2026



Heure : 06 h 00 (HAT)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Ray Kenny, Agent, relations publiques, Unité de gestion de l'Est de Terre-Neuve, Parcs Canada, 709-764-4158, [email protected]