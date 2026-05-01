Le ministre Miller sera l'hôte d'une réception en l'honneur du Mois du patrimoine asiatique 2026

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera l'hôte mardi de la célébration officielle du gouvernement du Canada pour souligner le Mois du patrimoine asiatique.

Le thème de cette année est « Hommage aux Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique : les récits qui ont façonné le Canada ». Il vise à reconnaitre la contribution essentielle des communautés d'origine asiatique à la vie sociale, culturelle et économique du Canada au fil des générations et à rappeler que leurs récits font partie intégrante de l'histoire du Canada.

La soirée sera marquée par des prestations et des discours inspirants, rendant ainsi hommage à la contribution et aux réalisations exceptionnelles des communautés asiatiques à travers le Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 5 mai 2026

HEURE :

18 h 20 (ouverture des portes à 17 h)

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le lundi 4 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]