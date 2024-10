TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et Julie Dzerowicz, députée de Davenport, annonceront un soutien pour améliorer les possibilités économiques et de leadership pour les femmes partout au Canada

Date: Le 1er novembre 2024



Heure: 14 h (HNE)



Lieu : StartWell Event Studio

230, rue Niagara

Toronto (Ontario) M6J 2L4

Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 1er novembre 2024 à 13 h (HNE), en envoyant un courriel à [email protected].

Personnes-ressources : Angie Rutera, Adjointe aux communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relation avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]