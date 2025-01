MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annoncera un soutien pour des projets visant à faire progresser l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+ partout au Canada et à contrer la montée de la haine.

Date: Le 31 janvier 2025 Heure: 11 h (HNE) Lieu: Cabaret Lion d'Or

1676, rue Ontario Est

Montréal (Québec) H2L 1S7

Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici 9 h (HNE) le 31 janvier 2025, en envoyant un courriel à [email protected].

