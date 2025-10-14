Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien pour le secteur de la technologie du Manitoba et l'innovation dans le domaine de l'IA English
14 oct, 2025, 13:00 ET
WINNIPEG, MB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Ginette Lavack, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, Manitoba, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à Winnipeg.
Date :
Le 15 octobre 2025
Heure :
13 h (HC)
Endroit :
New Media Manitoba
StudioLab xR
201 avenue Portage, bureau C100
Winnipeg (Manitoba)
Visitez le https://www.studiolab-xr.com/directions pour obtenir des renseignements sur le stationnement et savoir comment trouver l'endroit.
Cet événement est ouvert aux médias.
Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource: Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272
