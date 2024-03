VANCOUVER, BC, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera un financement visant à aider sept entreprises et organisations de Vancouver à se développer localement et à être compétitives sur la scène internationale.

L'évènement comprendra une allocution de la ministre Ng, suivie d'une période de questions et réponses avec les représentants des médias.

Événement : L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, annoncera un financement visant à stimuler le développement économique en Colombie-Britannique et à créer des emplois de qualité.



Date : Le jeudi 14 mars 2024



Heure : La visite commence à 9 h

L'annonce commence à 9 h 30



Endroit : Clarius Mobile Health

2980 Virtual Way, bureau 205

Vancouver (Colombie-Britannique)

