GATINEAU, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, se joindra à Alejandro Mayorkas, secrétaire américain à la Sécurité intérieure, et à Wille Rydman, ministre finlandais des Affaires économiques, à Washington D.C., pour signer un nouveau partenariat visant à soutenir la construction navale et à créer davantage d'emplois pour la classe moyenne.

Les représentants des médias peuvent suivre la cérémonie de signature en direct sur le site Youtube à 10 h 30. La cérémonie pourra être visionnée en lecture seule .

Après la cérémonie de signature, le ministre Duclos tiendra un point de presse pour discuter du nouveau partenariat, souligner ses avantages économiques et réitérer l'importance de travailler avec des alliés aux vues semblables dans un environnement mondial en évolution.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 13 novembre 2024

Heure : De 12 h 15 à 12 h 45

Endroit : Ambassade du Canada aux États-Unis, Washington D.C.

Notes à l'intention des médias

Les représentants accrédités des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent s'inscrire en envoyant un courriel à [email protected] d'ici le 13 novembre 2024, à 9 h.

d'ici le 13 novembre 2024, à 9 h. Seuls les participants assistant au point de presse en personne pourront poser des questions.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]