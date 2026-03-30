Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement important dans les arts et la culture à Toronto English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
30 mars, 2026, 08:00 ET
L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera l'octroi d'un financement à un important organisme de Toronto voué aux arts et à la culture
TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera mardi l'octroi d'un financement à un important organisme de Toronto voué aux arts et à la culture. Le ministre fera cette annonce en présence de Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
DATE :
Le mardi 31 mars 2026
HEURE :
10 h 30
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le lundi 30 mars. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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