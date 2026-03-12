Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour des initiatives mobilisant les hommes et les garçons English
12 mars, 2026, 09:00 ET
HAMILTON, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un financement destiné à des organismes qui soutiennent des initiatives mobilisant les hommes et les garçons afin de mettre fin à la violence fondée sur le sexe.
Date :
Le 16 mars 2026
Heure :
9 h (HAE)
Lieu :
IBEW Local 105
685, chemin Nebo
Hamilton (Ontario)
L0R 1P0
Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici 8 h (HAE) le 16 mars en envoyant un courriel à [email protected].
SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada
Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
