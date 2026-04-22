Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour appuyer les communautés noires English
Nouvelles fournies parDepartment of Justice Canada
22 avr, 2026, 15:15 ET
MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé du Canada, annoncera un financement de 8,6 millions de dollars pour soutenir des initiatives destinées aux communautés noires partout au Canada.
L'annonce mettra l'accent sur le financement accordé à la Clinique juridique de Saint-Michel, notamment en faveur des services d'orientation juridique destinés aux personnes noires.
Elle sera accompagnée de :
- L'honorable Patricia Lattanzio Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada
Notes à l'intention des médias :
- Ce financement permet d'appuyer des initiatives telles que les services d'orientation juridique, les programmes destinés aux jeunes et les mesures de soutien adaptées à la culture des communautés noires.
- Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent écrire à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et leur bureau de presse, pour confirmer leur présence. Nous vous prions d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.
Conférence de presse
Événement : En personne
Date : Le 24 avril 2026
Time: 10 h (HE)
Lieu :
Clinique juridique de Saint-Michel
3737, boul. Crémazie Est
Montréal (QC) H1Z 2K4
3e étage
Les médias peuvent également se joindre à la conférence sur Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66284654176
Mot de passe : 192580
Veuillez indiquer vos nom et prénom et le bureau de presse que vous représentez lorsque vous vous connectez à l'événement.
SOURCE Department of Justice Canada
Personnes-ressources : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Emmanuelle Ducharme-Laberge, Attachée de presse, Santé Canada, 613-957-0200, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
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