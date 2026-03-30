INUVIK, NT, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, en compagnie de Peter Clarkson, maire de la Ville d'Inuvik, annoncera un financement destiné à soutenir des améliorations aux infrastructures d'eau potable et d'eaux usées à Inuvik.

Une séance avec les médias suivra.

Date : Lundi 30 mars 2026

Heure : 14 h 30, heure avancée des Rocheuses (HAR)

(Veuillez arriver au plus tard à 14 h 15 HAR)

Lieu :

Salle du conseil de la Ville d'Inuvik

2, rue Firth, 2e étage, hôtel de ville

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Restez à l'affût : www.cannor.gc.ca

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Bureau de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]