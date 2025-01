SAINT JOHN, NB, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 22 janvier 2025

Heure

9 h (HA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Sophia Recovery Centre

Rez-de-chaussée

321, rue Main

Saint John

Nouveau-Brunswick

E2K 1J1

Les médias peuvent également participer en se connectant à Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65302284234

Code d'accès : 898251

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]