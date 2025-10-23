Le gouvernement du Canada accroît son soutien à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde grâce à un nouveau protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde avec la Nouvelle-Écosse.

HALIFAX, NS, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée d'Halifax-Ouest, fera une annonce vendredi concernant l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 24 octobre 2025

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 23 octobre. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

