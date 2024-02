SURREY, BC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annoncera un soutien aux organisations communautaires qui luttent contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang en Colombie-Britannique.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 23 février 2024

Heure

10 h 00 (HNP)

Lieu

Phoenix Drug & Alcohol Recovery & Education Society

13686 94a Ave

Surrey (C.-B.)

Le port du masque est obligatoire.

Les médias peuvent également participer par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68934398234

Code d'accès : 379970

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

