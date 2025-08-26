ANTIGONISH, NS, le 26 août 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, qui sera accompagné d'Andy Hakin, docteur en chimie et président de l'Université St. Francis Xavier, et de Peter Kikkert, Ph. D., professeur associé à l'Université St. Francis Xavier, pour l'annonce d'un soutien financier visant à accroître les efforts du gouvernement fédéral en matière de recherche et sauvetage au Canada. Les membres des médias pourront poser leurs questions après l'annonce.

Événement : en personne

Date : le mercredi 27 août 2025

Heure : 13 h 30 (HAA)

Lieu : atrium Joyce Family, hall Mulroney, Université St. Francis Xavier

2332 avenue Notre Dame

Antigonish, Nouvelle-Écosse

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]