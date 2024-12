FREDERICTON, NB, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, qui annoncera un soutien financier du gouvernement fédéral pour la création d'un centre de données cybernétiques à l'Université du Nouveau-Brunswick. Le ministre LeBlanc sera accompagné de Paul J. Mazerolle, Ph. D., président et recteur de l'Université du Nouveau-Brunswick, de l'honorable Frank McKenna, bienfaiteur de l'Institut McKenna, et d'Ali Ghorbani, directeur de l'Institut canadien sur la cybersécurité. Après l'annonce, le ministre LeBlanc répondra aux questions des représentants des médias.

Événement : En personne Date : Vendredi 13 décembre 2024 Heure : 13 h 30 HNA Lieu : Auditorium et atrium Kent Centre de conférences Wu 6, promenade Duffie

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]