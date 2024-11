WHITEHORSE, YT, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Brendan Hanley, député de Yukon, et à l'honorable Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales et ministre de la Justice du Yukon, qui feront une annonce concernant des mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider à mettre fin à la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle ne survienne. Après l'annonce, le député Hanley et la ministre McPhee répondront aux questions des représentants des médias.

Événement : En personne Date : Vendredi 29 novembre 2024 Heure : 13 :45 h HNR Lieu : Salle des médias, Édifice Jim Smith

2071 2nd Avenue,

Whitehorse (Yukon)

Y1A 1B2

Personnes-ressources : Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]