Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautésEnglish
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
23 juin, 2026, 11:00 ET
ST. JOHN'S, NL, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera l'octroi d'un financement au titre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
24 juin 2026
Heure
13 h (HAT)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Food First NL
77, avenue Charter, Suite 100
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1A 0N2
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69618108083
Code d'accès : 451554
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSant
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
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