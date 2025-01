SURREY, BC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera un financement pour aider les entreprises britanno-colombiennes de secteurs clés à accroître leurs activités.

L'événement aura lieu dans les locaux de la nouvelle administration centrale de PacifiCan à Surrey et inclura des allocutions du ministre Sajjan et de Randeep Sarai, député de Surrey-Centre et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Les allocutions seront suivies d'un point de presse.

Événement : L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre

responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

(PacifiCan), annoncera un financement pour soutenir la croissance des

entreprises de la Colombie-Britannique. Date : Vendredi 31 janvier 2025 Heure : 11 h (prière d'arriver avant 10 h 45) Lieu : Station Tower

Local de détente - niveau M

13401, 108e Avenue

Surrey (Colombie-Britannique)

Des emplacements de stationnement payants sont disponibles dans le stationnement étagé de Station Tower.

