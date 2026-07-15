Avis aux médias -Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour prévenir la traite des personnes et soutenir les victimes et les personnes survivantes

Avis aux médias -Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour prévenir la traite des personnes et soutenir les victimes et les personnes survivantesEnglish
Nouvelles fournies parFemmes et Égalité des genres Canada
15 juil, 2026, 09:05 ET
HALIFAX, NS, le 15 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien fédéral destiné à prévenir la traite des personnes et à appuyer les victimes et les personnes survivantes.
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Date :
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Le 17 juillet 2026
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Heure :
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10 h (HAA)
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Lieu :
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Bibliothèque centrale d'Halifax (toit)
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5440, chemin Spring Garden
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Halifax (Nouvelle-Écosse)
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B3J 1E9
Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 17 juillet 2026 (HAA), à 9 h 30 en écrivant à [email protected].
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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada
Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
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