Avis aux médias -Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour prévenir la traite des personnes et soutenir les victimes et les personnes survivantes

HALIFAX, NS, le 15 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien fédéral destiné à prévenir la traite des personnes et à appuyer les victimes et les personnes survivantes.

Date : Le 17 juillet 2026



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Bibliothèque centrale d'Halifax (toit)

5440, chemin Spring Garden

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3J 1E9

Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 17 juillet 2026 (HAA), à 9 h 30 en écrivant à [email protected].

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]