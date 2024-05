BURNABY, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera le financement de deux projets visant à bâtir l'économie propre du Canada et à soutenir les entreprises de la Colombie-Britannique.

L'événement inclura les allocutions du ministre Beech et d'autres personnalités de marque, suivies d'une mêlée de presse.

Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour bâtir la position de chef de file de la Colombie-Britannique dans l’économie mondiale de l’hydrogène et soutenir les entreprises (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Événement : L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, fera une annonce de financement.



Date : 31 mai 2024



Heure : 11 h 45



Emplacement : Atrium ASC 2

Université Simon Fraser

Burnaby (Colombie-Britannique)

Stationnement :

Des places de stationnement payantes sont disponibles dans le stationnement est de l'Université Simon Fraser.

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

