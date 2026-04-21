AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour appuyer le développement économique et les infrastructures au Nunavut English
Nouvelles fournies parAgence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)
21 avr, 2026, 13:02 ET
IQALUIT, NU, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un financement visant à renforcer l'économie, les infrastructures et la sécurité dans l'Arctique.
Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.
Date : Mercredi 22 avril 2026
Heure : 10 h 30, heure avancée de l'Est (HAE)
Veuillez arriver au plus tard à 10 h 15 (HAE)
Lieu :
Hall d'entrée, Assemblée législative du Nunavut
926, rue Sivumugiaq
Iqaluit (Nunavut)
Restez à l'affût : www.cannor.gc.ca
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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)
Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications (Nunavut), Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]
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