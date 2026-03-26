EDMONTON, AB, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un investissement visant à améliorer et à renforcer les capacités du secteur de la défense du Canada, tout en appuyant des emplois de grande qualité et en stimulant la croissance économique en Alberta.

Le gouvernement du Canada annoncera des investissements en appui au secteur de la défense de l’Alberta (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

La ministre Olszewski sera accompagnée de Paul Macedo, directeur des communications du Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones ; de Bill Flanagan, recteur et vice-chancelier de la University of Alberta; et de Christopher Robson, directeur général et cofondateur de Wyvern.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

vendredi 27 mars 2026

Heure :

13 h 15 (HR)

Endroit :

Wyvern

14220 112 avenue NO, bureau B1

Edmonton (Alberta)

Carte

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Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour sourds) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), [email protected], 343-574-6781