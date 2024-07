OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Kanata-Carleton, ainsi que l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, annonceront des investissements dans l'infrastructure scientifique fédérale. Ces investissements appuieront les travaux scientifiques fédéraux visant à gérer les changements transformationnels auxquels la population canadienne est confrontée aujourd'hui et dans l'avenir.

L'annonce sera suivie d'un point presse et d'une visite des médias.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 26 juillet 2024

Heure : 10 h

Endroit : Ottawa (Ontario)

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada