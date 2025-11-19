OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Bruce Fanjoy, député de Carleton, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera des investissements dans l'amélioration de l'infrastructure le long du lieu historique national du Canal-Rideau.

Une courte visite médiatique suivra l'annonce.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : 21 novembre 2025

Heure : 13 h 00 (HNE)

Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails concernant l'emplacement.

