YELLOWKNIFE, NT, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael V. McLeod, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, annoncera des fonds pour la prévention et l'atténuation des feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest. Un point de presse suivra.

Date : Le vendredi 24 janvier 2025

Heure : 10 h (HR)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected] d'ici le jeudi 23 janvier, à 17 h (HE). De plus amples renseignements sur les modalités de participation seront fournis une fois l'inscription reçue.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Media Relations, Natural Resources Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Director of Communications, Office of the Minister of Energy and Natural Resources, [email protected]