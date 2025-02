Le député Ben Carr annoncera un financement fédéral pour un nouveau projet de la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families

WINNIPEG, MB, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, annoncera jeudi l'octroi d'un financement pour le nouveau projet de la Coalition of Manitoba Cultural Communities for Families. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 20 février 2025

HEURE :

11 h

Les journalistes souhaitant participer à cette annonce doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le mercredi 19 février. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour en savoir plus (médias seulement), veuillez contacter : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]