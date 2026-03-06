GATINEAU, QC , le 6 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Ottawa pour annoncer un financement important dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle.

La ministre sera accompagnée par la députée d'Orléans, Marie-France Lalonde.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 9 mars 2026 Heure : 9 h 15 (HAE) Lieu : Siège social de OakWood 865, Taylor Creek Drive Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]