Événement :

Annonce, par l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), d'un financement destiné à des entreprises locales afin de leur permettre de changer d'échelle et d'être compétitives au niveau mondial, ainsi que d'un nouveau programme de soutien des entreprises innovantes de la Colombie-Britannique dans leurs projets de croissance.

Après une visite des locaux de HealthTech Connex, une entreprise innovante du domaine de la santé basée à Surrey, les participantes et participants se retrouveront à l'hôtel de ville de Surrey pour assister à l'annonce du ministre.