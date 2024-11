ST. CATHARINES, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé ,annonceront l'octroi d'un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Un point de presse se tiendra immédiatement après l'annonce.

Date

Le 22 novembre 2024

Heure

13 h (HE)

Lieu

REACH Niagara

211, rue Church

St. Catharines (Ontario)

