Produit : Brosse à dents Oracare Baby

Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser la brosse à dents Oracare Baby pour enfants. Retournez le produit au magasin où vous l'avez acheté pour obtenir un remboursement.

Produits concernés

Brosse à dents pour enfants Oracare Baby

Problème

Santé Canada émet un avertissement aux consommateurs concernant le rappel de la brosse à dents Oracare Baby vendue dans les magasins Dollarama partout au Canada. La brosse à dents présenterait un risque d'étouffement en raison d'un défaut de fabrication qui la rend susceptible de se briser en deux.

Dollarama a reçu une plainte à ce sujet, mais aucun cas d'étouffement n'a été signalé à l'entreprise ou à Santé Canada à ce jour.

Dollarama a informé Santé Canada de son intention de cesser l'importation et la vente de la brosse à dents Oracare Baby.

L'entreprise recommande aux consommateurs, surtout les parents et les gardiennes et gardiens d'enfants, de cesser d'utiliser ce produit et de le retourner à Dollarama pour obtenir un remboursement.

Santé Canada continuera de surveiller la situation et prendra les mesures appropriées en temps opportun à la lumière de nouveaux renseignements.

Ce qu'il faut faire

Cessez immédiatement d'utiliser la brosse à dents Oracare Baby.

Consultez immédiatement un professionnel de la santé en cas de blessure résultant de l'utilisation de la brosse à dents Oracare Baby.

Signalez tout effet indésirable ou plainte liée à un produit de santé à Santé Canada .

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Demandes du public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]