GATINEAU, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, sera à Mississauga pour faire l'annonce d'un financement afin de soutenir des projets de formation novateurs partout au Canada.

Le ministre sera accompagné par le député de Mississauga--Malton, Iqwinder Gaheer, et la députée de Mississauga--Erin Mills et secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, Iqra Khalid.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 21 février 2025 Heure : 14 h 30 (HNE) Lieu : Achēv (situé dans le Centre Sussex) 50, rue Burnhamthorpe Ouest, suite 300 Mississauga (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : John Fragos, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]