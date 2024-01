SUDBURY, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le 11 janvier, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, en compagnie de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annoncera de l'aide à des organismes de l'Ontario qui œuvrent à la prévention et à l'atténuation de la violence fondée sur le sexe.

Date : Le 11 janvier 2024



Heure : 9 h 30 HNE



Lieu : Place Tom-Davies

200 rue Brady

Sudbury (Ontario) P3E 3L9

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement doivent s'inscrire d'ici le 11 janvier 2024 à 8 h 30 (HNE), en envoyant un courriel à [email protected].

Une interprétation simultanée sera disponible pendant l'annonce en anglais et en français. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage rapide.

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530