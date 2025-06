MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le Festival des Prix des Solutions Climatiques a connu un succès retentissant, réunissant plus de 1 500 chercheurs, investisseurs, décideurs et entrepreneurs en technologies climatiques pendant deux journées d'échanges riches en idées audacieuses, solutions concrètes, collaborations porteuses, et un réseautage à fort impact.

Prix solutions climatiques (Groupe CNW/Climate Solutions Prize)

Le Festival a récompensé des pionniers en recherche, notamment Kevin Danner pour sa technologie de capture du carbone développée en partenariat avec RXN Hub, qui établit de nouvelles normes dans l'industrie. Les gagnants parmi les startups, Green Graphite Technologies et Harvest Moon Foods, ont aussi été mis à l'honneur, incarnant l'esprit entrepreneurial montréalais.

Les leaders de l'innovation climatique ont présenté des projets révolutionnaires, dont l'investissement historique de 2,5 millions de dollars de Cycle H2O dans BioAlert, une étape majeure pour le financement privé des technologies de surveillance de la qualité de l'eau.

« Le Festival des Prix des Solutions Climatiques à Montréal a été une réussite transformationnelle, un rassemblement inspirant d'innovation, de collaboration et de vision audacieuse », a déclaré Simon Olivier, associé principal chez Cycle Capital, directeur du fonds Cycle H2O. « Nous sommes fiers de contribuer à cet élan en mettant en lumière des technologies évolutives axées sur l'eau et en réaffirmant notre engagement à faire progresser les solutions climatiques partout au Canada et au-delà. »

Près de 400 candidats, en provenance de toutes les provinces du Canada, ont rivalisé pour un financement total de 1,27 million de dollars réparti sur six catégories, faisant de cet événement la plus grande compétition d'innovation climatique au pays à ce jour. Le Festival a accueilli plus de 110 conférenciers (comparé à 68 en 2024) et enregistré un nombre record de participants. Des intervenants issus des cinq continents ont partagé leurs expériences lors de conférences, concours de pitchs et panels d'experts. En seulement trois ans, le Festival est devenu une plateforme mondiale pour les avancées environnementales et un catalyseur pour accélérer des solutions à impacts concrets.

« Ce qui rend le Prix des solutions climatiques unique, c'est notre capacité à réunir des idées transformatrices et l'écosystème nécessaire pour les transformer à grande vitesse en solutions concrètes », a souligné Galith Levy, cofondatrice et PDG du Prix des Solutions Climatiques. « Nous connectons les innovateurs à des adopteurs et des investisseurs pour accélérer le passage de l'idée au marché. Cette édition a mis en lumière l'urgence, la créativité et la collaboration indispensables pour bâtir un avenir durable, non pas en théorie, mais en action. Et ce n'est qu'un début. De la technologie de l'eau à l'élimination du carbone, le talent est là, et les solutions sont réelles. Notre vision est de continuer à ouvrir les portes au financement, à la croissance et au leadership climatique. »

Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude et l'évolution des priorités climatiques, le Festival a rappelé avec justesse la nécessité de garder au premier plan des solutions audacieuses et fondées sur la science. Il a aussi renforcé la place grandissante de Montréal comme pôle international de premier plan en innovation climatique, où la collaboration stimule des progrès concrets.

« Le Festival ne cesse de croître en ampleur et en importance », a affirmé Jeff Hart, président exécutif du Prix des Solutions Climatiques. « Nous bâtissons ici un centre mondial d'innovation climatique où idées et capitaux se rencontrent, où recherche et application se conjuguent, et où secteurs public et privé unissent leurs forces pour accélérer des changements à grande échelle. »

Lauréats 2025

Prix de la recherche de pointe 2025

1er prix (250 000 $) : Carbon Lock Technologies inc., Kevin Danner , Headingley ( Manitoba )

2e prix (150 000 $) : CarbonRun, Andy Lam , Halifax (Nouvelle-Écosse)





Gagnant (100 000 $) : Aquarius inc., Christophe Roy , Sherbrooke (Québec)

2e place (50 000 $) : ChillSkyn, Inc., Patrick Racine , Montréal (Québec)





Commercialisé (250 000 $) : Green Graphite Technologies, Gillian Holcroft , Montréal (Québec)

Pré-commercialisation (150 000 $) : Harvest Moon Foods inc., Montréal (Québec)





Gagnant (100 000 $) : Sahar Sam , Solaires Entreprises inc., Victoria (C.-B.)





1er prix (100 000 $) : Alexander Savard , Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (Québec)

2e prix (80 000 $) : Juliette Gagnon , Université Laval , Laval (Québec)





Gagnant (25 000 $) : Carbonova, Mina Zarabian , Calgary ( Alberta )





Gagnant (15 000 $) : Ayrton Energy, Natasha Kostenuk , Calgary ( Alberta )

L'événement a été soutenu par des partenaires tels que BMO Groupe financier, Power Sustainable, Banque Nationale du Canada, Deep Sky, AtkinsRéalis et Cycle Momentum.

À propos des Prix Solutions Climatiques

Fondé en 2020, les Prix Solutions Climatiques a pour mission d'agir comme catalyseur de la transition écologique en accélérant l'innovation, les investissements et la collaboration. À travers son événement annuel phare, le Festival des Prix Solutions Climatiques, l'initiative rassemble chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, acteurs publics et partenaires stratégiques afin de favoriser l'émergence, le financement et le rayonnement de technologies environnementales novatrices. Pour plus d'information : www.climatesolutionsprize.com

