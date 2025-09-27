Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
27 sept, 2025, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 27 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Londres (Royaume-Uni)
15 h 00
Le premier ministre quittera Londres, au Royaume-Uni.
Fermé aux médias
Région de la capitale nationale (Canada)
17 h 15
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
