OTTAWA, ON, le 27 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Londres (Royaume-Uni)



15 h 00           

Le premier ministre quittera Londres, au Royaume-Uni.




Fermé aux médias



Région de la capitale nationale (Canada)



17 h 15           

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.




Fermé aux médias



