HAY RIVER, NT, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, annoncera un soutien à la ville de Hay River pour le projet d'amélioration du terrain de golf et du terrain de camping.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le jeudi 13 février 2025

Heure : 11 h, heure normale des Rocheuses (HNR)

Veuillez arriver avant 10 h 45 HNR

Lieu :

Hôtel de ville de Hay River

62, promenade Woodland #100

Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Diffusion en direct : Les membres du public sont invités à visionner la diffusion en direct sur la page Facebook de la ville de Hay River.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones, des Affaires du Nord et de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, T.N.-O., Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]