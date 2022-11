GUELPH, ON , le 16 nov. 2022 /CNW/ - Lloyd Longfield, député de Guelph, soulignera au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un appui aux secteurs sous gestion de l'offre tel que présenté dans l'Énoncé économique de l'automne 2022. L'énoncé constitue le plan du gouvernement du Canada pour continuer de soutenir fermement l'économie, de rendre la vie plus abordable, et de bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

Le député Longfield sera accompagné de représentants des secteurs sous gestion de l'offre, y compris Marie Ly, directrice principale de l'Association des transformateurs laitiers du Canada, David Wiens, vice-président des Producteurs laitiers du Canada, Phil Boyd, directeur exécutif des Éleveurs de dindon du Canada, et Amrit Leighl, vice-président opérations chez Gay Lea.

Date

17 novembre 2022

Heure

9h30 HNE

Lieu (participation en personne seulement)

Gay Lea

21 av. Speedvale Ouest

Guelph, Ontario N1H 1J5

Notes pour les médias

Stationnement:

L'événement aura lieu dans l'édifice situé derrière celui du bureau d'accueil, vers la gauche.

Veuillez traverser le stationnement sur la gauche du bureau d'accueil, vers l'arrière de la propriété. Des places de stationnement seront disponibles.

Les consignes sanitaires locales relatives à la COVID-19 devront être respectées en tout temps.

