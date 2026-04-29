Avis aux médias : Le député du PLQ Marc Tanguay, en tournée dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, Marc Tanguay, se rendra dans la région de la Mauricie, le jeudi 30 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence dans la région pour participer à une Table ronde famille avec des organismes familles de Trois-Rivières en collaboration avec Ressource F.A.I.R.E., il ira rencontrer la Maison citoyenne des familles de Shawinigan et la Maison de la Famille du bassin de Maskinongé, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Marc Tanguay sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]