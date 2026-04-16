Avis aux médias : Le député du PLQ Frédéric Beauchemin et le chef du PLQ Charles Milliard seront en tournée dans la région de Québec aujourd'hui

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du PLQ en matière d'économie d'innovation, Frédéric Beauchemin et le chef du PLQ Charles Milliard seront en tournée dans la région de Québec, aujourd'hui le 16 avril.

Frédéric Beauchemin et Charles Milliard profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer l'incubateur en technologies propres, 2e degrés et l'Institut intelligence et données.

Ils seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280