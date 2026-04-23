Avis aux médias : Le député du PLQ André A. Morin sera présent à la Cérémonie de la remise du rapport et repas communautaire à Mashteuiatsh

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, André A. Morin, se rendra à Mashteuiatsh, ce vendredi 24 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence pour participer à la Cérémonie de la remise du rapport et repas communautaire, afin de rencontrer les membres de la communauté locale pour discuter des enjeux qui les préoccupent. Il prendra également la parole lors de la cérémonie.

André A. Morin sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]