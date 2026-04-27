Avis aux médias : Le député du PLQ André A. Morin en tournée au Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du PLQ pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuits, en matière de justice ainsi qu'en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, sera en tournée dans la région, du 28 au 30 avril.

Le 28 avril, l'élu libéral profitera de sa présence pour rencontrer le vice-recteur à la formation et à la recherche de l'UQAR M. Adel O. Dahmane. Le 29 avril, il participera à une table de discussion sur l'immigration avec des élus régionaux et des organismes de la région, et, pour terminer la journée, il ira rencontrer Mme Marie-Josée Fournier, directrice générale d'Info Justice. Le 30 avril, il ira rencontrer le Grand Chef Jacques Tremblay et participera à une table de discussion avec la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

André A. Morin sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]