/R E P R I S E -- Avis aux médias : Les députés du PLQ Elisabeth Prass et Brigitte Garceau en tournée dans les Laurentides/

QUÉBEC, le 26 avril 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, Elisabeth Prass, ainsi que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, se rendront dans la région des Laurentides, ce lundi 27 avril.

Les députées libérales profiteront de leur présence dans la région pour faire une Table ronde en Condition féminine et services sociaux et rencontrer M. Yves Imbeault, qui a perdu sa fille en juin 2025 d'un féminicide, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Elisabeth Prass et Brigitte Garceau seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]