Avis aux médias : Le député du PLQ Gregory Kelley en tournée en Montérégie

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, Gregory Kelley sera en Montérégie, ce mardi 28 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence pour rencontrer Hitachi Énergie, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) et Innergex, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Gregory Kelley sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]