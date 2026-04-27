Avis aux médias : Le député du PLQ Gregory Kelley en tournée en Montérégie
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
27 avr, 2026, 17:33 ET
QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, Gregory Kelley sera en Montérégie, ce mardi 28 avril.
L'élu libéral profitera de sa présence pour rencontrer Hitachi Énergie, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) et Innergex, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.
Gregory Kelley sera également disponible pour des entrevues.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]
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